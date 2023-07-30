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Сегодня, 05:00

Фергюсон — Грин: прямая трансляция боя турнира UFC 291

Бой Фергюсон — Грин на UFC 291 начнется не ранее 5:00
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Тони Фергюсон.
Фото Соцсети

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291 пройдет бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Бобби Грином. Начало поединка — не ранее 05:00.

Дастин Порье и&nbsp;Джастин Гейджи (в&nbsp;центре), Тони Фергюсон и&nbsp;Ян&nbsp;Блахович. UFC 291: Дастин Порье — Джастин Гейджи, Ян Блахович и Тони Фергюсон в супер-карде. Онлайн-трансляция турнира

39-летний Фергюсон одержал 25 побед в ММА при восьми поражениях. Он проиграл пять последних боев в UFC, уступив Гэтжи, Чарльзу Оливейре, Бенейлу Дариушу, Майклу Чендлеру и Нейту Диазу.

36-летний Грин имеет в своем актве 29 побед в ММА, проиграл 14 поединков и еще один завершился вничью. Последний бой в апреле этого года против его соотечественника Джареда Гордона не был завершен, так как бойцы случайно столкнулись головами на UFC Fight Night 222.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 291 и противостояния Фергюсон — Грин. Смотреть за видеотрансляцией боя можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC 291: время начала, основной кард и россияне на турнире

Тони Фергюсон
UFC
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