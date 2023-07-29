UFC 291: кард турнира — расписание и результаты боев
В ночь с 29 на 30 июня в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Vivint Arena» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. Главным событием вечера ММА станет поединок в легком весе за титул UFC BMF между американцами Джастином Гейджи и Дастином Порье.
Соревнования начнутся поединками в ранних прелимах в 01.00 по московскому времени.
Текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 291 и противостояния Порье — Гейджи (Гэтжи) будет доступна на сайте «СЭ» . В прямом эфире видеотрансляцию боя покажут на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также в официальном приложении UFC Fight Pass.
Расписание и результаты вечера:
Ранние прелимы (начало 1.00 мск 30 июля)
Мэттью Семелсбергер — Урош Медич
Миранда Маверик — Присцила Качоэйра
Предварительный кард (начало 3.00 мск 30 июля)
Габриэль Бонфим — Тревин Джайлс
Си Джей Вергара — Винисиус Сальвадор
Роман Копылов — Клаудио Рибейро
Джейк Мэттьюз — Дарриус Флауэрс
Главный кард (начало 5.00 мск 30 июля)
Дастин Порье — Джастин Гейджи
Ян Блахович — Алекс Перейра
Деррик Льюис — Маркос Рожерио де Лима
Тони Фергюсон — Бобби Грин
Майкл Кьеза — Кевин Холланд