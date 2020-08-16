UFC 252. Результаты предварительных боев
16 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC 252. Состоялись предварительные бои.
Ранние прелимы
Полулегкий вес, до 65,8 кг: Каи Камака (США) победил Тони Келли (США) — единогласное решение судей
Тяжелый вес, до 120,2 кг: Кристофер Дакас (США) победил Паркера Потрера (США) — технический нокаут, 1-й раунд, 4.28.
Предварительный кард
Минимальный вес, до 52,2 кг (женщины): Ливия Соуза (Бразилия) победила Эшли Йодер (США) — единогласное решение судей
Полулегкий вес, до 65,8 кг: Дэнни Чавес (США) победил Ти Джея Браун (США) — единогласное решение судей
Минимальный вес до 52,2 кг (женщины): Вирна Жандироба (Бразилия) победила Фелис Херриг (США) — сабмишн (армбар), 1-й раунд, 1.44
Легкий вес, до 70,3 кг: Винс Пичел (США) победил Джима Миллер (США) — единогласное решение судей.
Главным событием вечера станет титульный бой тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье.