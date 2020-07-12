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Элизеу Дос Сантос vs Муслим Салихов: видеообзор боя UFC 251

06:36
Элизеу Дос Сантос vs Муслим Салихов. Фото USA Today Sports
Элизеу Дос Сантос vs Муслим Салихов. Фото USA Today Sports

Россиянин Муслим Салихов, выступающий в полусреднем весе, на UFC 251 победил бразильца Элизеу Дос Сантоса раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 36-летнего Салихова 17 побед и 2 поражения. У него серия из четырех выигрышей.

У 33-летнего Элизеу Дос Сантоса 22 победы и 7 поражений. В марте текущего года он победил россиянина Алексея Кунченко.

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