Ученик Шлеменко победил брутальным нокаутом на турнире АСА 103

Российский боец Александр Сарнавский победил нокаутом в третьем раунде румына Аурела Пиртеа на турнире АС 103 в Санкт-Петербурге. Поединок прошел в легком весе (до 70,3 кг). На счету 30-летнего Сарнавского 37 побед и 7 поражений в ММА. У 31-летнего Пиртеа — 20 побед, 11 поражений.

Сарнавский — ученик знаменитого российского бойца Александра Шлеменко (59-13), который в субботу на шоу RCC 7 в Екатеринбурге победил американца Дэвида Бранча.

Шлеменко уничтожил очень сильного американца. Эта победа войдет в историю