Ученик Емельяненко Сидельников: «Пусть будет такой Александр, который держится рядом со спортом»

Ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников прокомментировал «СЭ» поражение Александра Емельяненко блогеру Святославу Коваленко в бою, который прошел в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Не удивлен такому результату. Конечно, к судьям есть вопросы, но не в этом суть. Хорошо, что Александр ведет нормальный образ жизни, уделяет больше времени спорту. Зрителям это интересно. Им важно смотреть на блогеров и всех остальных. Александр просто вышел и заработал денег. Проиграл непонятно кому, это не комильфо по-спортивному. Но пусть будет такой Александр, который держится рядом со спортом, а не идет другой дорогой, пускай дерется с кем хочет. Жизнь спортсмена короткая. Можешь зарабатывать, почему нет. Самое главное, что люди приходят, пусть он и дерется с блогерами. Александр теряется как спортсмен? Он знает, на что идет», — сказал Сидельников «СЭ».

Поединок продлился все три раунда. По итогу судьи отдали победу Коваленко раздельным решением.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью. На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.