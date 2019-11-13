У Хабиба Нурмагомедова по контракту с UFC осталось три боя

Действующий контракт чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова рассчитан еще на три боя. Об этом «СЭ» сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

— Сколько боев по контракту осталось у Хабиба?

— Если не подводит память, то три боя.

— А если он выиграет следующие два поединка и решит закончить? Его могут заставить провести еще один бой?

— Никто не может никого заставить. Если человек хочет, может завершить карьеру. Никто в этом случае не остановит.

— Не придется в таком случае выплачивать отступные за непроведенный бой?

— Нет.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в ММА, он победил в каждом. Хабиб завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года и с тех пор защитил дважды. (Илья Андреев)

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