Шон О'Мэлли: «Во мне будут сомневаться всегда, даже если я задушу Хабиба»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что в нем всегда будут сомневаться, даже если он победит болевым приемом Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Если бы я засабмитил Хабиба, люди все равно говорили бы: «Да, он выиграл, но...» Они что-нибудь да придумают, — сказал О'Мэлли на медиа-дне UFC. — Поэтому я не обращаю внимания на выпады хейтеров. Мне все равно. Я выйду, прикончу Педро, и они скажут: «Да, он победил, но...»

Я могу нокаутировать любого из своей весовой. Всех, с кем дерусь, я отправляю спать. Если я несколько раз попаду по их подбородку, они упадут».

Также О'Мэлли подчеркнул, что после боя с 10-м номером рейтинга Педро Муньосом (19-7) он может подраться с Петром Яном (16-3) или Робом Фонтом (19-6).

«Сейчас маленький русский чувак бегает и говорит, что с ним никто не хочет драться. Роб Фонт, как вариант. Дивизион полон акул. Многим парням уже назначены бои. Просто нужно посмотреть, кто будет свободен в ближайшие несколько месяцев», — добавил О'Мэлли.

О'Мэлли проведет следующий поединок против Муньоса. Бой состоится 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.