Тьяго Сантос дал прогноз на бой Джонса и Миочича

Бывший соперник экс-чемпиона в полутяжелом весе и действующего чемпиона в тяжелом весе Джон Джонса (27-1) Тьяго Сантос (22-11) уверен в победе Джонса над экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

«Я думал, что Джонс выиграет Гана, но не ожидал, что в такой манере. Он сделал так, что это [выглядело] легко, — сказал Сантос в интервью Middle Easy. — Он один из лучших в истории, и он проделал хорошую работу.

Я ожидаю его победы [над Миочичем] и ставлю на него в следующем бою. Хотя я считаю, что это будет более сложный бой, чем с Сирилом Ганом, но я все равно ставлю на Джона Джонса".

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Джонс и Миочич могут встретиться в октагоне летом этого года.