Дерек Брансон рассказал, почему Алекс Перейра победит Адесанью

Четвертый номер рейтинга среднего веса Дерек Брансон (23-8) предполагает, что следующий претендент на титул Алекс Перейра (6-1) поймает Исраэля Адесанью (23-1) ударом, который потрясет нигерийца.

«Если бы я делал ставку, то поставил бы на Алекса, — сказал Брансон в интервью Helen Yee Sports. — И даже не потому, что Алекс побеждал Иззи дважды, — хотя я слышал, что в бою, в котором Алекс нокаутировал Иззи, побеждал Иззи — а потому, что Алекс не прочь размениваться ударами. У него будет пять раундов, чтобы донести один единственный удар. Если бы мне пришлось ставить, я бы выбрал Алекса».

Перейра нокаутировал Шона Стриклэнда (25-4) в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.