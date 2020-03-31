Турнир Bellator 242 перенесен из-за коронавируса. Немков должен был встретиться с Бейдером

Турнир Bellator 242, второй по популярности лиги смешанных единоборств, отменен из-за распространения коронавируса, сообщает MMA Fighting. Ранее из-за пандемии было принято решение отложить Bellator 241.

10 мая на Bellator 242 должны были пройти два титульных боя. Предполагалось, что в одном из них американец Райан Бейдер проведет защиту чемпионского пояса в полутяжелом весе (до 93,0 кг) против россиянина Вадима Немкова.

На счету 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений в ММА. У 27-летнего Немкова 11 побед и 2 поражения.

— Я бы сказал нашим фанатам набраться терпения, — сказал глава организации Скотт Кокер. — Как только наша страна будет в строю, мы вернемся к делу.

Также отменены турниры, намеченные на 17 и 30 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.