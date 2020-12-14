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Турнир ACA 116 пройдет в Москве пройдет без зрителей

18:37

  • Турнир ACA 116 пройдет 18 декабря в телевизионном формате без зрителей. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

    — В целях профилактики распространения коронавируса мы решили отказаться от присутствия зрителей на финальном турнире года, в телевизионном формате, — сказал Яценко. — Болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте в формате pay-per-view.

    Главным событием турнира станет бой российского бойца Марата Балаева против бразильца Фелипе Фроеса за титул чемпиона ACA.

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