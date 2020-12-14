Турнир ACA 116 пройдет в Москве пройдет без зрителей

Турнир ACA 116 пройдет 18 декабря в телевизионном формате без зрителей. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

— В целях профилактики распространения коронавируса мы решили отказаться от присутствия зрителей на финальном турнире года, в телевизионном формате, — сказал Яценко. — Болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте в формате pay-per-view.

Главным событием турнира станет бой российского бойца Марата Балаева против бразильца Фелипе Фроеса за титул чемпиона ACA.