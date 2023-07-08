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Туменов прокомментировал предстоящий бой Слипенко и Гаджидаудова

Виктория Кравченко
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Боец полусреднего дивизиона ACA Альберт Туменов поделился от предстоящей встречи чемпиона лиги Виталия Слипенко и Устармагомеда Гаджидаудова в рамках четвертьфинала Гран-при.

«Постараюсь прилететь на этот бой и посмотреть его вживую. Небольшим фаворитом считаю Виталия. Он сейчас на ходу и он более разносторонний боец, чем Устар. Гаджидаудов обладает нокаутирующим ударом, но не знаю, что у него на счет борьбы. Мы увидим перестрелку в стойке. Желаю обоим бойцам дойти до клетки без травм и показать интересный поединок. Жду победителя. Уже готовлюсь к полуфиналу. Пусть чемпион бережет для меня пояс», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Бой Слипенко и Гаджидаудова запланирован на 21 июля в рамках турнира ACA 160, который состоится в Москве. На счету Слипенко 16 побед и четыре поражения. На счету Гаджидаудова 16 побед и шесть поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pust-chempion-berezhet-dlya-menya-poyas-tumenov-obratilsya-k-slipenko-i-gadzhidaudovu-264645/
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