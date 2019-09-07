Тухугов не смог общаться со СМИ после боя в UFC 242

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов не смог пообщаться с журналистами после боя с британцем Лероном Мерфи на турнире UFC 242. Об этом объявили представители команды россиянина.

Поединок между Тухуговым и Мерфи завершился вничью. После боя россиянина вынесли под руки в раздевалку. (Илья Андреев)

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь