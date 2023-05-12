Трояновский назвал сильную сторону Олейника перед боем с Томпсоном

Российский боксер Эдуард Трояновский поделился мнением о поединке Алексея Олейника и Оли Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Олейник показывает себя с хорошей стороны. Все его знают как человека, владеющего удушающим приемом. Он может проигрывать там раунд-два, а потом добраться до шеи и удушить. То, что его пригласил телеканал РЕН ТВ, — это большое дело для России. И он молодец, что согласился выступить, порадовать болельщиков», — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.