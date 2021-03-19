Сандхаген сразится с Диллашоу на турнире UFC в мае
10:47
Экс-чемпион UFС в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу возвращается после двухлетней дисквалификации. Его оппонентом станет соотечественник Кори Сандхаген.
Как сообщает пресс-служба UFC, бойцы сразятся в главном событии турнира, который состоится 9 мая.
На счету Сандхагена 14 побед и 2 поражения. В активе бывшего чемпиона Диллашоу 16 побед и 4 поражений.
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