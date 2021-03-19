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Сандхаген сразится с Диллашоу на турнире UFC в мае

10:47
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Экс-чемпион UFС в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу возвращается после двухлетней дисквалификации. Его оппонентом станет соотечественник Кори Сандхаген.

Как сообщает пресс-служба UFC, бойцы сразятся в главном событии турнира, который состоится 9 мая.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

На счету Сандхагена 14 побед и 2 поражения. В активе бывшего чемпиона Диллашоу 16 побед и 4 поражений.

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