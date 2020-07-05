Тренировавшийся с Емельяненко и Миочичем боец назвал лучшего из них

Российский боец смешанного стиля Максим Гришин (30-7-2) сравнил навыки экс-чемпиона Pride Федора Емельяненко и чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича. 36-летний боец, неоднократно тренировавшийся с обоими из них, дебютирует в UFC 11 июля. Соперником будет поляк Мартин Тыбура (18-6), бой состоится 11 июля.

— Кто меня больше впечатлил, сложный вопрос. Дело в том, что в Штаты я поехал уже с определенным рюкзаком знаний, — сказал Гришин. — Федор был очень обученный, но я должен сказать, что уровень за последние лет 10 очень сильно вырос. Любой боец класса выше среднего может очень крутой бой закатить. Раньше, конечно, уровень боев был другой. Я не умаляю заслуг наших бойцов, но сейчас Федору очень тяжело бы было. Что я еще заметил, в Америке очень много индивидуальной работы с бойцами, а в России этого явно не хватает. В Америке, если боец хочет расти, ему дают такую возможность, работают с ним индивидуально.? Означает ли это что Миочич меня впечатлил больше? Стипе меня удивил своим трудолюбием. Хотя Федор тоже этим отличался, бегал кроссы, пахал на сборах, но упорство Стипе —? это что-то. (Михаил Потапов)