Тренер Забита рассказал о доброте самого агрессивного российского бойца в UFC

Главный тренер клуба Dagestan Fighter, тренер бойца UFC Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал в интервью «СЭ» о положительных качествах российского бойца Зелима Имадаева.

Имадаев (8-3) провел в UFC три боя и во всех проиграл. Он запомнился агрессивным поведением по отношению к соперникам. 25-летний Имадаев — чеченец по национальности, но тренируется у Учакаева в Dagestan Fighter.

«Я слукавлю, если скажу, что поведение Зелима в жизни — полная противоположность тому, что видят люди, — сказал Учакаев. — Он на самом деле чуть агрессивный. Такой горский парень. Но как человек он очень хороший. Когда мы были с ним в Америке, он всегда помогал бедным — если видел их на улице. Деньги им давал. То же самое и в Дагестане. Лучше друга вы не найдете. Если он с вами дружит, то такого верного человека вы не найдете. Таких людей сейчас мало осталось — верных».

?«Много хороших качеств у него, — отметил тренер. — Но чуть агрессивный он. Это не притворство. Он сам по себе такой. Сколько мы ему говорили, его братья... Но у него не получалось по-другому. Это не из-за того, что он хотел попиариться, он сам по себе такой человек. Слишком много тестостерона. Он пытался с этим бороться, но у него не получилось».

(Илья Андреев)