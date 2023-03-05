Тренер Волкова: «Мне кажется, Шевченко в какой-то момент не поверила в себя»

Тарас Кишяко, тренер бойца UFC Александра Волкова, отреагировал на поражение киргизки Валентины Шевченко от мексиканки Алексы Грассо в чемпионском бою.

«Я очень переживал за Валентину. Мне кажется, она использовала свою ударную технику, но в какой-то момент не поверила в себя и переключилась на борьбу. У нее был прекрасный удар с разворота уширо-маваши — она чуть-чуть не попала. Я ждал, когда она попробует еще — шанс попасть был хорошим. Но она почему-то перешла на одиночные удары и борьбу. К сожалению, вылезло то, что Валентина не может хорошо добивать, находясь сверху. Шевченко допустила две ошибки в партере, когда защищалась от удушения сзади, и все. А Грассо подготовилась очень хорошо, дисциплинированно работала в стойке — молодец», — приводит «РБ Спорт» слова Кишяко.

Шевченко проиграла Грассо в со-главном бою UFC 285. Мексиканка победила киргизку удушающим приемом в 4-м раунде и стала новой чемпионкой в наилегчайшем весе.