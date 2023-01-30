Тренер Волкова Кияшко рассказал, почему они согласились на бой с Романовым

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал, почему они принял поединок с Александром Романовым.

«Как получился бой с Романовым? Мы хотели подраться до Нового года. Думали, что может быть вариант в Абу-Даби или еще раньше, но все ребята выше в рейтинге то были травмированы, то не могли. Плюс история с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну, который не мог определиться со своим будущим. Ниже Нганну в рейтинге три человека, которые хотели бой за пояс. Аспиналл травмирован, Туйваса выбыл на неопределенный срок после нокаута. Получилось, что драться хотим, но предложить нам выше в рейтинге некого, поэтому ожидали, что дадут кого-то ниже», — приводит слова Кияшко «РБ Спорт».

Встреча спортсменов пройдет 11 марта на турнире UFC Fight Night 221.

34-летний Волков провел 45 боев, где одержал 35 побед и потерпел 10 поражений.

32-летний Романов провел 17 боев, 16 из них выиграл и один раз потерпел поражение.