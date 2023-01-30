Тренер Волкова Кияшко надеется, что Павлович победит Блейдса и получит бой за титул

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, прокомментировал потенциальный поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

«Бой с Блейдсом самый серьезный экзамен для Павловича в UFC? На данном этапе — да. Серьезнейшая проверка. Надеюсь, что Сергей победит и ему дадут бой за титул. Блейдс — очень серьезный соперник. Кроме хорошей борьбы он также добавил в тактике и ударной технике. У Павловича хорошая борьба. Он хорошо борется в стойке, возле сетки. Знаю, что он подтягивает партер и все остальное. Перед боем с Блейдсом он больше налегает на защиту от проходов. Сергей очень силен физически и чувствует оппонента. С Блейдсом нужно не бороться, а использовать свои лучшие качества и бить его», — приводит слова Кияшко «РБ Спорт».

На счету Павловича 17 побед и одно поражение. У Блейдса 17 побед и три поражения.