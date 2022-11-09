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Сегодня, 10:20

Тренер Веласкеса отреагировал на освобождение Кейна из тюрьмы

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Кейну Веласкесу (14-3) осталось выиграть судебное дело, чтобы навсегда вернуться к своей семье.

«Наконец-то Веласкеса освободил судья, который понимает, что ни один настоящий мужчина, такой как Кейн, никогда бы не сбежал от семьи. Теперь пришло время двигаться вперед и покончить с этим делом, чтобы навсегда вернуть Кейна домой», — написал Мендес в соцсетях.

Веласкес вышел из-под заключения после восьми месяцев в тюрьме. Он внес залог в миллион долларов. До следующего слушания, которое состоится 21 ноября, Веласкес будет находиться под домашним арестом.

Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына бойца.

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