Ти Джей Диллашоу назвал бойцов, которые победят Стерлинга

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) считает, что Мераб Двалишвили (15-4) и Генри Сехудо (16-2) могут побить Алджамейна Стерлинга (21-3), потому что они сильны в борьбе.

«Мне кажется, что товарищ Стерлинга по команде, Мераб Двалишвили, победит его, — сказал Диллашоу на The MMA Hour. — В топе есть парни, которых Стерлинг может победить, потому что у них плохой грэпплинг. Некоторые бойцы не смогут справиться с его борьбой. Он может выбрать удобных соперников и продолжать оставаться на вершине, но он — не очень опасный боец. Стерлинг — не тот, кто может отправить тебя в нокаут.

Генри Сехудо мог бы дать Стерлингу хороший бой. У него отличная борьба, и его удары намного сильнее ударов Стерлинга. 90 процентов ударов Стерлинга — это удары ногами».

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.