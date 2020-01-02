Тренер Серроне: «У Макгрегора гораздо больше поводов для беспокойства, чем у нас»

Тренер Джафари Ванье рассказал о подготовке Дональда Серроне к бою с Конором Макгрегором.

— У Макгрегора гораздо больше поводов для беспокойства, чем у нас, — приводит слова тренера MMA Fighting. — Мы множество раз побеждали, когда соперник сдавался, когда оказывался в нокауте, по очкам. У Конора только одно оружие — левая рука. Он никогда не заставлял никого сдаться. Очень редко, когда он переходит в партер.

Мы должны беспокоиться только о его левой в первом раунде. А «Ковбой» не устанет потом. Конор же через полтора раунда выдохнется. Ноги становятся медленнее, руки — тяжелее. Это ни для кого не секрет.

Нужно воспользоваться нашими преимуществами. И быть внимательными в первом раунде. И если мы будем подальше от его левой, то вечер будет коротким.

18 января 31-летний Макгрегор (21 победа, 4 поражения в ММА) проведет бой с 36-летним Дональдом Серроне (36-13). Поединок пройдет в полусреднем весе (до 77,1 кг) на шоу UFC 236 в Лас-Вегасе. Ирландец не выходил в октагон с 6 октября 2018 года, когда проиграл чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.