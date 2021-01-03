Тренер — о жестких спаррингах братьев Емельяненко: «Было страшно смотреть»
Бывший тренер Федора Емельяненко — Александр Мичков — рассказал в интервью «СЭ», как жестко работали в спаррингах Федор и Александр Емельяненко.
— Нокаут Емельяненко, о котором мы не знаем?
— Нокаутов [на тренировках] не было. Нокдауны, может, были, а нокаутов не было. На тренировках мы работаем в щадящем режиме. Поначалу были жесткие зарубы, они с братом так зарубались, что самому страшно смотреть было. Правда, в то время у них не было столько мастерства, чтобы срубить друг друга. Плюс они хорошо знали друг друга, поэтому нокауты не получались.
— Кто кого переигрывал — Федор или Александр?
— Там был караул. Такие мясорубки! Они меня не слышали. Я орал им: «Стоп, стоп!» — бесполезно. Клочья летели.
— Зарубались без ссор?
— Да, чисто тренировочный эффект. Зарубились, остановились, обнялись и посмеялись. (Илья Андреев)
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