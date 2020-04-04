Тренер Макгрегора заявил, что Конор не сможет заменить Хабиба в бою против Фергюсона

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор не сможет заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.

— Нет никаких шансов, что Конор примет участие в этом бое, — цитирует тренера Макгрегора Джона Кавана MMA Junkie. — В Ирландии действует строгий карантин из-за коронавируса. Мы не имеем возможности с ним проводить тренировки. Он не может посещать тренажерные зала, потому что они все закрыты.

31-летний Конор Макгрегор выиграл 22 боя по правилам ММА (19 нокаутов) при 4 поражениях. Последний, кому проигрывал ирландец — россиянин Хабиб Нурмагомедов.