Тренер Макгрегора назвал лучших соперников для Хабиба

Тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора по боксу Оуэн Родди рассказал, что думает по поводу возможных соперников чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

— Бой с Фергюсоном был бы интересным. Он агрессивный и проводит сумасшедшие атаки. Но ему будет тяжело против Хабиба, — сказал Родди в своем блоге на Youtube. - Тем не менее, он может атаковать из партера. Многие его приемы заканчиваются попыткой удушающих.

Конор может провести второй бой с россиянином. Это было бы тоже интересно. Мы можем исправить прежние ошибки и стать эффективнее.

Что касается Сен-Пьера, то это был бой между бойцами одинаковых стилей. Джордж — это основатель подобного стиля ведения боя. Но ему надо спуститься в легкий вес.