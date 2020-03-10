Тренер Макгрегора: «Хочу увидеть бой Конора с Гэтжи этим летом»

Тренер бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавана поделился мнением о том, кого он считает отличным соперником для ирландца в следующем его бою в UFC.

— В данный момент я хочу увидеть поединок Конора с Джастином Гэтжи, — приводит Daily Mail слова Кавана. — Такая пара выглядит стилистически интересно. Джастин очень верит в свои ударные навыки и мощь. Мы можем увидеть красивые размены, много давления от Гэтжи, под которым расцветет Конор. Хотел бы увидеть этот бой летом. Мы знаем, что Гэтжи не станет отступать. Если они с Конором встретятся, то мы увидим огненный бой.

31-летний Конор Макгрегор выиграл 22 боя по правилам ММА (19 нокаутов) при 4 поражениях. Последний, кому проигрывал ирландец — россиянин Хабиб Нурмагомедов.