Тренер Магомедшарипова сообщил, что боец возвращается в полулегкий вес в UFC
14:33
Тренер Марк Генри в своем Instagram сообщил, что российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов возвращается в полулегкий вес в UFC.
«Лучший полулегковес UFC Забит! Он возвращается», — написал Генри.
В начале марта Забит Магомедшарипов одержал пятую победу в UFC. Россиянин победил Джереми Стивенса единогласным решением судей и вошел в число основных претендентов на титульный поединок.
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