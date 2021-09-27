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Тренер Магомедшарипова сообщил, что боец возвращается в полулегкий вес в UFC

14:33
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Тренер Марк Генри в своем Instagram сообщил, что российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов возвращается в полулегкий вес в UFC.

«Лучший полулегковес UFC Забит! Он возвращается», — написал Генри.

В начале марта Забит Магомедшарипов одержал пятую победу в UFC. Россиянин победил Джереми Стивенса единогласным решением судей и вошел в число основных претендентов на титульный поединок.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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