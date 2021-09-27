Сехудо вызвал Волкановски на бой

Бывший чемпион в двух дивизионах UFC Генри Сехудо заявил, что готов возобновить карьеру и подраться за пояс полулегкого веса с Алексом Волкановски.

«Как можно отрицать то, что я сделал не только в ММА, но и в единоборствах в целом. Ненавижу передергивания, но мое резюме говорит само за себя и делает это гораздо лучше, чем слова! Карлик-переросток, ты — идеальный матч для меня. Сможет ли он справиться с моей скоростью и олимпийской родословной борьбы, а также многолетним опытом выступлений в двух видах спорта? Это единственный бой, который важен для меня.

Ты говорил, что сомневаешься во мне — Дана Уайт, вложи деньги в наш бой и позволь мне стать первым чемпионом в трех весовых категориях. Волкановски, я знаю, что ты не хочешь драться со мной, поскольку не хочешь проигрывать кому-то, кто значительно выше по классу. Могу сказать тебе только одно: я принесу тебя в жертву перед 60 тысячами фанатов", — написал Сехудо в Instagram.

34-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, а также обладатель золотой олимпийской медали по вольной борьбе.

Волкановски победил Ортегу единогласным решением в главном событии UFC 266 и провел вторую подряд успешную защиту титула.