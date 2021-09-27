Макгрегор: «Нейт, твой бокс — моча по сравнению с Ником»
14:50
Бывший чемпион в двух дивизионах UFC Конор Макгрегор сравнил навыки братьев Ника и Нейта Диазов.
«Нейт, твой бокс — моча по сравнению с Ником. Последние годы нам рассказывали, о твоих ударах. Теперь я вижу огромную разницу между двумя братьями после вчерашней ночи. Он спокоен, хладнокровен. Это совсем другой уровень», — написал Макгрегор в Twitter.
Диаз-старший проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Робби Лоулеру 26 сентября в главном карде UFC 266.
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