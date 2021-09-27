Бывший чемпион в двух дивизионах UFC Конор Макгрегор сравнил навыки братьев Ника и Нейта Диазов.

«Нейт, твой бокс — моча по сравнению с Ником. Последние годы нам рассказывали, о твоих ударах. Теперь я вижу огромную разницу между двумя братьями после вчерашней ночи. Он спокоен, хладнокровен. Это совсем другой уровень», — написал Макгрегор в Twitter.

Nate your boxing is piss compare to nicks. We been fed garbage with your sloppy shots the last few years. Can see the clear difference between the two brothers after last night. Balance, composure. Another level the big bro is on to you. I made you. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 26, 2021

Диаз-старший проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Робби Лоулеру 26 сентября в главном карде UFC 266.