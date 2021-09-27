Тренер Конора проиграл спор Эльдару Эльдарову и признался в любви к Дагестану

Перед прошедшим недавно турниром BRAVE CF 54, тренер клуба KHK MMA и чемпион BRAVE CF Эльдар Эльдаров заключил спор с тренером Конора Макгрегора и клуба SBG Джоном Каваной.

Суть спора была в следующем: тренер проигравшего ученика надевает футболку с названием клуба соперника и выкладывает фото в Instagram. Однако Эльдаров предложил проигравшему надеть футболку с надписью «Я люблю Ирландию» или «Я люблю Дагестан».

В поединке подопечный Эльдарова из клуба KHK Мухаммад Мокаев задушил ирландца Блэйна О'Дрисколла. Футболку Кавана уже надел, но в соцсеть еще не выложил.