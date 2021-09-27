Боец ММА Вудли сделал тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша с блогером

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли ради реванша с блогером Джейком Полом сделал татуировку.

Сразу после поединка Вудли не согласился с решением судей и потребовал реванша. Однако блогер поставил особенное условие — чтобы боец набил на себе тату со словами «Я люблю Джейка Пола». Вудли дал согласие и ушел.

На фото видно, что Тайрон сделал татуировку на среднем пальце, который он и продемонстрировал в Instagram.

«Я люблю тебя сынок, — написал Вудли. — А теперь иди, и я надеру тебе задницу, потому что я слышал, что ты грубишь своим родителям».

Поединок Пол — Вудли состоялся 30 августа и продлился все восемь раундов. Победу одержал 24-летний блогер раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).