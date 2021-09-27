Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему его семейный статус в Facebook изменился.

Некоторое время в социальной сети было указано, что спортсмен женился. Сейчас там стоит статус «в отношениях».

«Я не женился. Так как веду свои соцсети самостоятельно, вчера залез в Facebook — а там стояла пометочка «в разводе». Сейчас я со своей супругой налаживаю отношения. Вроде бы, все хорошо получается у нас. Любим друг друга, соскучились.

Я решил изменить этот статус. Так как мы венчаны, поставил «женаты». А оно выскочило в Facebook на главной странице. Свадьба нам еще предстоит в будущем. Порадую вас этой новостью, этим событием.

А пока я нахожусь на испытательном сроке. Пока мы встречаемся: обнимаемся, целуемся и любим друг друга», — сказал Емельяненко «ВсеПроСпорту».

Напомним, это вторая жена Александра. От первой супруги у бойца есть дочь, с которой Емельяненко недавно выкладывал фотографии в Instagram.