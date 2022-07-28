Тренер непобежденного полусредневеса UFC Хамзата Чимаева (11-0) Андреас Михаэль не думает, что Нейт Диас (20-13) станет легкой прогулкой для его подопечного.

«Диас — это легкий соперник? Полная чушь! Диас дал Леону Эдвардсу тяжелый бой, несмотря на то что Эдвардс выигрывал каждый раунд, — отметил Михаэль в интервью Submission Radio. — Диас ни в коем случае не легкий для нас соперник. Думаю, Диас заработает на этом бое много денег. Этот бой ему не выгоден, но раз он принял его, то можете быть уверены, что ему хорошо заплатили».

Также тренер отметил, что Чимаев находится в хорошей форме.

«Хамзат не потерял форму. Просто нам нужно время, чтобы провести правильный сбор. Хамзат всегда в форме, но мы должны составить правильный геймплан и его отработать. Пять недель до боя — это довольно мало. Но если кто и может подготовиться к бою за такой срок, так это Хамзат. Хамзат дважды дрался за одну неделю».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.