Энтони Смит о бое с Анкалаевым: «Я готовлюсь к битве»

33-летний американский боец Энтони Смит (33-16) заявил, что в этот раз он выходит в октагон без четкого плана, но с намерением устроить с Магомедом Анкалаевым (17-1) настоящую битву.

«Все мы знаем, что произойдет, когда закроется клетка, — сказал Смит в интервью Майклу Биспингу. — Тяжелее всего было подготовиться к этому бою. Обычно я стараюсь действовать выверено, тактически верно, придерживаться плана на бой. Но не в этот раз. Я просто готовлюсь к битве.

Я собираюсь сжечь этот гребаный восьмиугольник. Было тяжело подготовиться к этому бою как морально, так и физически. Анкалаев хорошо укомплектован. У него нет ничего, что так ярко бы выделялось в его технике. Мне важно было убедиться, что я смогу давить его в течение всех 15 минут. Я чертовски в себе уверен и чувствую себя как никогда лучше. Не думаю, что есть парень, который одолеет меня в 15-минутном бою».

Анкалаев и Смит подерутся 30 июля на UFC 277 на на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Анкалаев занимает четвертую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою россиянин победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.

Смит идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел в первом раунде сабмишном Райана Спанна (19-7) 18 сентября 2021 года на UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе, США.