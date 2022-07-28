Джулианна Пенья о бое с Нуньес: «Посмотрим, чьи яичники больше»

32-летняя чемпионка легчайшего веса UFC Джулианна Пенья (11-4) полна уверенности в преддверии ее реванша с бывшей чемпионкой легчайшего веса и действующей чемпионкой женского полулегкого веса 33-летней Амандой Нуньес (21-5).

«Мы с Амандой — два лучших бойца в мире, которые столкнутся друг с другом в эту субботу, — сказала Пенья на медиа-дне UFC. — Не обещаю преподнести сюрприз, но я собираюсь стоять лицом к лицу с лучшими в мире, и я намерена выложиться по максимуму. Посмотрим, чьи яичники больше. Готова поспорить, что у меня».

Пенья и Нуньес подерутся 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Первый поединок между бойцами состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269. Пенья, будучи андердогом, сотворила сенсацию: американка нокаутировала бразильянку во втором раунде и забрала пояс чемпиона в легчайшем весе.