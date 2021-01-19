Тренер Хабиба участвует в испытании вакцины от COVID-19

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — рассказал «СЭ», что участвует в тестировании вакцины от коронавируса. Сейчас Мендес находится в ОАЭ. Дома, в США, он не был с сентября прошлого года.

— Я работаю здесь для команды Хабиба и участвую во всем этом испытании вакцины от ковида, — сказал Мендес. — Мне сделали укол, потом через три недели новый, потом через две недели взяли анализ на кровь, чтобы посмотреть, работает ли вакцина. Я должен делать много таких вещей, не могу сейчас поехать домой.

Хабиб выбрал меня главным тренером команды, поэтому я должен находиться здесь, делать мою работу. Я поддерживаю дух «Плана Отца», никогда не забуду эту фразу и что за ней стоит. Она для меня означает силу и результат. Поэтому я должен быть здесь, работать, делать нашу команду лучшей в мире. Верю, что АКА и Eagle Team — лучшая команда в мире.

— Когда сможете вернуться домой в Сан-Хосе?

— По дате сложно сказать, но так или иначе мне придется лететь в Вегас с Исламом, Зубайрой, Тагиром, Абубакаром и другими ребятами. Я также должен быть рядом с другим моим бойцом — Благоем Ивановым, он как раз живет в Вегасе.

В ночь на 21 января Мендес будет секундантом троюродного брата Хабиба Умара Нурмагомедова, который проведет бой с Сергеем Морозовым из Казахстана на турнире UFC Fight Island 8.

(Никита Горшенин)

Полную версию интервью с Хавьером Мендесом можно прочитать здесь