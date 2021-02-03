Тренер Хабиба: «Реванш с Макгрегром и бой с Фергюсоном вы не увидите никогда»

Чемпионом UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не проведет реванш с Конором Макгрегором как и бой с Тони Фергюсоном. Об этом заявил тренер российского бойца Хавьер Мендес.

«Этого матча-реванша [с Конором Макгрегором] вы никогда не получите, — цитирует Мендеса MMA Fighting со ссылкй на Youtube-канал Submission Radio. — Точно так же, как вы никогда не получите поединок Тони [Фергюсона] и Хабиба. Этого тоже никогда не случится. Этого не произойдет. Хабибу это не нужно. Он кажется удовлетворенным. И, как я уже сказал, я думаю, что единственное, что его может заинтересовать — это то, чего хотел его отец, это бой с Жоржем Сен-Пьером».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября прошлого года после победы над Джастином Гэтжи. Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и во всех победил (13-0 в UFC).

32-летний Макгрегор (22-5), которого Хабиб победил в октябре 2018 года, 24 января проиграл нокаутом Дастину Порье (27-6), а 36-летний Тони Фергюсон, бой которого с Хабибом срывался пять раз, в 2020-м потерпел в UFC два поражения подряд.