Тренер Хабиба не считает, что UFC выгодна отмена боя с Фергюсоном

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес не считает, что травма американца Тони Фергюсона была бы выгодна президенту промоушена Дане Уайту. Тогда бы, по мнению некоторых болельщиков, на бой против Хабиба вышел ирландец Конор Макгрегор.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Фергюсона по различным причинам уже срывался несколько раз.

— Были бы они не против, если бы Тони травмировался, а Конор вышел? Конечно, — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу AKA Fight News. - Однако промоушену нужно, чтобы Хабиб прошел Тони, а уже после этого был бы этот огромный бой. Дана ведь говорил, что нужно позволить провести поединок, а вне зависимости от результата будут варианты и для нового боя.

У компании всегда есть новые звезды для заработка. Дана не думает о конкретном результате, он просто отталкивается от сложившейся ситуации.