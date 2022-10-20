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Сегодня, 16:05

Тренер Генри Сехудо рассказал, почему Оливейра не сможет победить Махачева болевым приемом

Давид Хачатрян
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Тренер Эрик Альбаррасин, который играет ключевую роль в подготовке к боям Генри Сехудо (16-2), Дейвесона Фигередо (21-2) и братьев Фрейре, уверен, что Чарльз Оливейра (33-8) не сможет сделать болевой Исламу Махачеву (22-1), потому что россиянин тренируется с лучшими представителями джиу-джитсу в Калифорнии.

«Если Чарльз сделает то, что он сказал [начнет бой с позиции снизу], то это облегчит жизнь Махачеву, — сказал Альбаррасин в интервью Sherdog. — Эти русские обладают отличным позиционным контролем, они привыкли тренироваться с великими чемпионами по джиу-джитсу в Калифорнии. У Чарльза будут шансы вернуться домой с поясом, если он не окажется на спине, будет защищаться от тейкдаунов и будет вести бой в стойке».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Исламом Махачевым (22-1) и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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