Тренер Генри Сехудо назвал бойца, который прямо сейчас способен победить Адесанью

Тренер Эрик Альбаррасин уверен, что новый боец UFC Бо Никал (3-0) победит чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (23-1).

«Чемпионы мира и Олимпийских игр, такие как Генри Сехудо и Бо Никал, — это выдающиеся спортсмены, — сказал Альбаррасин в интервью Sherdog. — Никал тренирует ММА почти четыре года. Я искренне верю, что прямо сейчас он победит Адесанью. Но, очевидно, ему еще потребуется время для развития навыков. Не сомневаюсь, что он станет чемпионом UFC в среднем весе».

Никал подерется с Джейми Пикеттом (13-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Никал провел два боя в рамках Dana White's Contender Series. Дважды он выиграл сабмишном в первом раунде. Он является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.