Тренер Нганну: «Мы сели в машину и Франсис сказал: «Если я подпишу эту сделку, я продамся»

Главный тренер экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Эрик Никсик рассказал, как камерунец передумал подписывать контракт с UFC.

«Мы встретились с Даной и Хантером. Я, Дана, Хантер и Франсис, — сказал Никсик на The MMA Hour. — После боя [с Ганом] у нас состоялся ужин, все шло в правильно направлении. Мы сели в машину, и Франсис посмотрел на меня и сказал: «Если я подпишу эту сделку, отказавшись от своих требований, я попросту продамся. Я не буду этого делать. Сейчас он говорит: «Я счастлив. У меня столько денег, что я в жизни не мог представить. Кроме того, я в том положении, о котором никогда не мог и мечтать».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.