ACA ведет переговоры с Йоэлем Ромеро

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сообщил, что лига продолжает вести переговоры с бойцом Bellator Йоэлем Ромеро (15-6).

«Скажу о тех бойцах, которых мы вели. Я не хочу прослыть балаболом, который что-то говорил и об этом забыли, — сказал Бадаев в интервью «Вестник ММА». — Звездные бойцы, о которых речь шла — это Йоэль Ромеро, Алистар Оверим и Джош Барнетт.

Джош Барнетт сам к нам обратился, мы вели переговоры, но Bellator его не отпустила. Йоэля Ромеро на одиночный бой Bellator отпустила, и мы хотели ему с Иваном Штырковым сделать бой, но Иван лигу покинул. Потом, когда мы думали, он [Ромеро] одержал победу и сейчас дерется за пояс. Но у нас есть с ним договоренная, внушительная сумма с хорошими нулями, за которую он готов приехать. Я считаю, сейчас он Немкову проиграет, и на раз-два его можно подтянуть.

Алистар Оверим тоже готов был приехать. Мы думали [с кем его поставить]: с Гончаровым, Тони Джонсоном, Мухомадом Вахаевым, разные были варианты. По гонорару мы были готовы, но в какой-то момент встал вопрос: либо Оверим, либо Ромеро. Ромеро был дешевле, решили его. Но пока мы это решали, он получил бой, даты переносились, потом он стал претендентом, но, повторюсь, этот вопрос до сих пор актуален».

Ромеро следующий бой должен провести против Вадима Немкова (15-2) за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.