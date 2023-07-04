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Тренер Чурчаева: «Hardcore заранее знал, что бой Шовхала с Хейбати может находиться под угрозой»

Алина Савинова
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Тренер Шовхала Чурчаева Игорь Кокоев высказался об отмене боя между Чурчаевым и Мухаммедом Хейбати.

«Чурчаев обратился ко мне за 11 дней до боя с Хейбати. Меня попросили, чтобы я подготовил Чурчаева, подвел его к поединку, помог согнать вес. Мы увиделись с Шовхалом, он встал на весы, объяснил всю ситуацию. На следующий день я позвонил матчмейкерам Hardcore и сказал: «Шовхал не сделает 71 килограмм». Я это сообщил за 10 дней до самого поединка. Такая уверенность была потому, что я видел состояние Чурчаева. В ответ на это Hardcore сказал: «Очень постарайтесь сделать вес». Прошло несколько дней, и я сказал, что край Шовхала — 75 килограммов. За три дня до боя наша сторона сообщила о том, что Чурчаев может подраться в 76 килограммов. Нам ответили: «В таком случае лига официально снимает Шовхала с поединка против Хейбати». Hardcore заранее знал, что бой может находиться под угрозой», — цитирует Кокоева Metaratings.ru.

1 июля на турнире Hardcore MMA в Москве Чурчаев должен был провести поединок против Мухаммеда «Персидского дагестанца» Хейбати. Однако Шовхал не уложился в лимит легкой весовой категории, и ему на замену вышел Аловсет Мамиев. В этом бою Хейбати одержал победу над Мамиевым единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-churchaeva-hardcore-znal-chto-boi-nakhoditsya-pod-ugrozoi-263452/
ММА
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