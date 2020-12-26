Тренер Чимаева: «Я сразу же увидел у Хамзата глаз тигра»

Тренер Хамзата Чимаева Андреас Микаэль вспомнил свое первое впечатление от чеченского бойца.

«Он пришел ко мне где-то три года назад. Умел только бороться, никакого грэпплинга, ударки, ММА. В первый же день я увидел у него глаз тигра. Он — зверь. Он никогда не примет поражение.

Я помню, как мне позвонили из нашего зала: «Есть парень, вот этот новенький, он недавно начал заниматься ММА и творит просто нечто. Зверь!». Точно так же, абсолютно так же в свое время мне позвонили из зала по Алексу Густафссону. Тоже зверь, тоже быстро учится.

Я даю Хамзату огромные, сложные нагрузки. Заставляю делать его, что немногие смогут. Но он делает, и я уважаю его за стремление и отдачу. Я вижу, как сильно он хочет стать чемпионом", — рассказал Микаэль в интервью Youtube-каналу Pit Bull West Coast.

20 января Чимаев проведет бой против Леона Эдвардса на турнире UFC Fight Night.