Тренер Царукяна назвал Махачева фаворитом в титульном поединке против Оливейры

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна поделился мнением о предстоящем поединке за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Думаю, что выиграет Махачев, потому что считаю технику Ислама наиболее неудобной для Оливейры. Это люди, которые могут хорошо переводить со стойки, контролировать и не давать делать болевые и удушающие, чем славится у нас Оливейра, но в этот раз он точно ничего не сможет сделать. Я думаю, что Махачев не будет заигрываться в стойке, он вовремя переведет Оливейру в партер, возможно, даже финиширует его», — приводит Metaratings слова Торосяна.

Вчера, 16 июля было объявлено, что бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием турнира UFC 280.

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА, у 32-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений.