Тактаров считает, что исход боя Махачева и Оливейры определится в стойке

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой состоится 22 октября и станет главным событием турнира UFC 280, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

«На мой взгляд, победит в этом бою тот, кто будет сильнее в стойке, потому что в партере у них примерно одинаковые силы, и бодаться там нет особого смысла. Когда встречаются два великолепных партериста, они часто решают свои вопросы в стойке. Для этого и существует ММА.

Что касается выбора места боя, трудно сказать, будет ли это лучше для Ислама. Конечно, в Бразилии было бы хуже, так как Оливейре помогли бы родные стены. Но и в Эмираты он приедет за три недели, полностью акклиматизируется и будет в прекрасной форме. Он там уже был. А вообще бразильцы последние 20 лет не вылазят из Дубая. Там у них давно открыта школа и создан маленький бразильский мирок», — приводит Metaratings слова Тактарова.

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА, у 32-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений.