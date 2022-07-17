Волкановски отреагировал на назначение боя Оливейры и Махачева

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) дал понять, что он станет следующим, кто сразится с чемпионом легкого дивизиона.

«Я хочу победителя!» — написал австралиец в соцсетях, комментируя назначение боя между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Исламом Махачевым (22-1).

Волкановски победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.