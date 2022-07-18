Тренер Макгрегора рассказал о физическом состоянии Конора

Тренер бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) Джон Кавана подчеркнул, что на тренировках ирландец выглядит великолепно.

«Он восстановился и чувствует себя счастливым. Здорово, что он вернулся, — сказал Кавана в интервью BBC Sport. — Последние несколько тренировок в зале прошли с упором на ММА. Вчера мы провели отличную тренировку, провели несколько раундов, и он выглядел великолепно. Он настоящий боец смешанных единоборств. Каждый раз он подходит к тренировкам максимально сфокусированным, с позитивным настроем и он вкладывает все силы в каждое упражнение».

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.